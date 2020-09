Gianni D’ingeo – Direttore Sportivo del Napoli femminile: “Il passaggio di categoria non è mai facile”

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Gianni D’Ingeo, direttore sportivo del Napoli Femminile, è intervenuto nel corso del programma “I Tirapietre” di Radio Amore Campania:

“Il passaggio di categoria non è mai facile. Il Covid ci ha impedito di portare in azzurro due calciatori, per cui la squadra non è ancora completa. Ci sono stati dei problemi di gestione che riguardano anche la Goldoni, che può farci molto comodo. Non dimentichiamoci di Di Marino, che è rientrata solo martedì scorso. Era ferma da tanti mesi, ci stiamo un po’ mettendo in riga. Siamo a zero punti dopo tre partite, il mister Marino farà un ottimo lavoro e la squadra pian pianino verrà comunque messa a posto. Il presidente Carlino è molto ambizioso, e vuole fare un lavoro di scouting anche sul settore giovanile. Abbiamo diversi talenti che sono pronti ad esplodere. Stiamo lavorando per un grande futuro”.