Grifo Perugia – Prima gara ufficiale della formazione del Perugia femminile dopo lo stop per covid-19

Grifo Perugia – Prima gara ufficiale dopo lo stop per coronavirus.

Grifo Perugia – Il 2 settembre, turno preliminare di Coppa Italia, sarà la prima gara ufficiale dove scenderanno nuovamente in campo dopo lo stop causato dal coronavirus. La gara di mercoledì si giocherà all’antistadio Renato Curi alle ore 17:00. La gara di ritorno invece, si disputerà domenica 6 settembre.

“Sono state settimane intense per le ragazze che si sono allenate quotidianamente con grande impegno e serietà. Le prime gare di coppa saranno un ottimo test per misurarci con il livello della categoria, ed amalgamare una squadra che causa covid, per tutelarne la salute, non ha avuto la possibilità di disputare amichevoli se non fra le mure domestiche tra i vari team interni” dice il direttore Responsabile, Valentina Roscini.

Luigi Pagnotta