Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Il neo-tecnico juventino Andrea Pirlo si è messo in contatto con Arek Milik per il suo passaggio alla Juventus.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Pirlo avrebbe chiesto a Milik di pazientare una stagione ed arrivare a vestire la maglia bianconera da svincolato. La cosa non è stata per niente gradita al patron azzurro Aurelio De Laurentiis che minaccia di lasciare il polacco in tribuna per la prossima stagione. Milik ha un accordo con la Juve ma, dopo il cambio in panchina, sa di non essere il primo desiderio di Pirlo che gli preferisce Dzeko. L’intreccio con la Roma è ingarbugliato, Milik potrebbe accettare il club giallorosso e diventare il sosituto di Dzeko subito e non dopo un anno senza toccare palla.

