Osimhen segna ma è fuori condizione, il Napoli corre ai ripari

L’edizione online de Il Mattino riporta in merito alle condizioni fisiche di Victor Osimhen.

L’acquisto record del Napoli, Osimhen, protagonista con una tripletta nella prima uscita stagionale del Napoli, ha dimostrato di non avere ancora il ritmo gara. Negli ultimi 6 mesi non ha giocato ed infatti è stato presente in campo solo 35′, la soluzione del Napoli secondo il quotidiano di Via Scarfoglio:

“Bruno Dominici, il preparatore atletico, ha cucito per lui un vestitino su misura: quasi sei mesi senza giocare una partita. E venerdì dopo 35 minuti, il nigeriano è andato in fatica. Normale, normalissimo. Tutto previsto. Motivo per cui ieri ha avuto per sé un piano di recupero personalizzato: un po’ di palestra e relax nell’hotel qui a Castel di Sangro dove il Napoli resterà fino a venerdì”

