Formazione Napoli-Roma, Spalletti ha fatto le sue scelte

Il giorno della sfida tra Napoli e Roma è arrivato ed il tecnico Luciano Spalletti avrebbe sciolto tutti i suoi dubbi per quanto riguarda la formazione da schierare in campo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il tecnico di Certaldo avrebbe optato per la stessa formazione che venne schierata per la recente sfida contro la Juventus. In tale occasione gli azzurri portarono a casa una netta vittoria.

Ecco quanto si legge in merito sul noto quotidiano:

“Si va verso la formazione dell’ultimo scontro diretto, quello vinto contro la Juventus. Spalletti rimanda le rotazioni ai momenti in cui torneranno le partite ogni tre giorni.”

Non ci dovrebbe essere dunque alcun turnover e la formazione titolare dovrebbe essere la seguente:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

