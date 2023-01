Juventus, Ziliani: “McKennie va via pur di non pagare”

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato nuovamente le vicende che hanno travolto la Juventus, soffermandosi su Weston McKennie.

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie sarebbe vicino alla Premier League, in particolare a vestire la maglia del Leeds. Il giornalista Paolo Ziliani è intervenuto in merito alla vicenda commentando ancora una volta le mosse del club bianconero.

Ecco di seguito le sue parole pubblicate sul proprio account Twitter:

“Per dare l’idea di come sta la Juventus in attesa del ciclone di multe che la travolgerà (le penalizzazioni sono un altro discorso), cede oggi McKennie al Leeds in prestito per 1,5 milioni, e diritto e non obbligo di riscatto per il Leeds, pur di levarsi uno stipendio di torno”

Per dare l’idea di come sta la #Juventus in attesa del ciclone di multe che la travolgerà (le penalizzazioni sono un altro discorso), cede oggi #McKennie al Leeds in prestito per 1,5 milioni, e diritto e non obbligo di riscatto per il Leeds, pur di levarsi uno stipendio di torno pic.twitter.com/vHaSZF6BC2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 28, 2023

Fonte foto: Instagram, @west.mckennie

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo: “Roma grande squadra, dobbiamo limitare Dybala”

Carnevale: “Osimhen parte se fa 30 gol, al Napoli consiglio Beto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Denunciati 2 promotori del gruppo no-vax ‘guerrieri ViVi’