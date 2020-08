Calciomercato, Veretout in pole per sostituire Allan

Veretout in cima alla lista

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Jordan Veretout è l’indiziato numero uno per sostituire Allan che ormai è ad un passo dall’Everton. Ecco quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio:

“E il mercato in entrata per sostituire Allan, sarà dettato anche dal modulo che vorrà utilizzare Gattuso, che nel caso scegliesse il 4-2-3-1 potrebbe anche non comprare un vero e proprio centrocampista centrale. Ma il profilo di Jordan Veretout resta comunque tra i primi della lista, in attesa di capire che strada intraprendere.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, violenta aggressione al consigliere Francesco Borrelli [VIDEO]

UFFICIALE – Allan saluta il Napoli e ritrova Carlo Ancelotti all’Everton

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Obbligo mascherine all’aperto tutto il giorno a Sassari