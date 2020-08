Napoli, violenta aggressione al consigliere Francesco Borrelli [VIDEO]

Francesco Borrelli vittima di una violenta aggressione

Violenta aggressione subita oggi dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, con conseguenze abbastanza serie. L’increscioso episodio, è avvenuto all’interno del parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco. Borrelli nel corso di un sopralluogo, è stato aggredito da alcune persone presenti sul posto. Attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, un componente dello staff riporta quanto accaduto:

“Francesco è ancora in commissariato, ha riportato la frattura delle ossa nasali ed un trauma cranico, con una prognosi di 20 giorni. Le due guardie giurate intervenute hanno riportato ferite: uno dei due la micro frattura di un mignolo. Tre giorni la prognosi per Giampaolo Massaroli, attivista, per le percosse subite.

La persona che ha tentato materialmente di ammazzare Francesco spezzandogli l’osso del collo si è costituita poco fa.