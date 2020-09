Margot Shore Cavazzoni è il nuovo portiere del Lecce Women.

Il Lecce Women comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2020-2021 del portiere Margot Shore Cavazzoni, 23 anni, di nazionalità canadese e di madre italiana. Nel corso della sua carriera, Shore ha conquistato la Coppa del Mondo Universitaria in Cina. Laureata in ingegneria civile nel mese di giugno, Margot si appresta a vivere la sua prima esperienza calcistica lontano dal Canada.

Le parole della calciatrice al momento della firma: “Sono molto entusiasta di iniziare un nuovo capitolo con il Lecce Women. Sono grata per l’opportunità e non vedo l’ora di cominciare. Go Lecce Women!”.

Luigi Pagnotta