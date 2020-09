Chirico: “Messi? Alla Juve al 40%, De Laurentiis ci sta facendo un dispetto”

Chirico su Messi e De Laurentiis

Attraverso un editoriale sul portale online ilbianconero.com, il gionalista tifoso della Juventus Marcello Chirico fa il punto sul mercato della Vecchia Signora. Ecco quanto dichiarato:

“La Juventus su Messi c’è. Se dovessi dare delle percentuali, direi che l’argentino sarà bianconero al 40%. Il Manchester City è in vantaggio. La Juventus tuttavia ci sta lavorando. Paratici può fare la coppia del secolo. La Pulce affiancherebbe il portoghese Cristiano Ronaldo. Questione attaccante. E’ il tema centrale del mercato della Juve e quello che prenderà i prossimi giorni, fino al colpo giusto per Andrea Pirlo. Le piste, ad oggi, portano a due nomi: Edin Dzeko o Luis Suarez. Il primo vuole lasciare la Roma ed è conteso da diversi club, con il Napoli che sta bloccando gli affari con i suoi maxi schermi, il secondo invece è in rottura con il Barcellona ed è pronto a dire addio. Stanno frenando tutto da Napoli. Vogliono fare un dispetto ai bianconeri. I tifosi godono. De Laurentiis ha sparato quaranta milioni per Arek Milik. La Roma non intende spenderli. Se Milik non va alla Roma, Dzeko non può approdare alla Juventus.”

