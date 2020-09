Coppia Italia femminile – Domani i sorteggi

Divisione Calcio femminile – Domani i sorteggi per la Coppa Italia.

Come scritto da Calciofemminileitaliano.it: La Divisione Calcio Femminile rende noto che domani, venerdì 11 settembre alle ore 11, presso la sede federale di via Po 36, verrà effettuato il sorteggio per determinare la composizione degli 8 gironi eliminatori di Coppa Italia TIMVISION.

Alla fase a gironi, che prenderà il via domenica 27 settembre, parteciperanno 12 società di Serie A TIMVISION e 12 di Serie B.

Le 24 società ammesse ai gironi disputeranno due partite ciascuna, suddivise su tre giornate con gara unica, e giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

– Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

– Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

– Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Al termine della fase a gironi, le squadre classificate in prima posizione di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale.

