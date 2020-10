Napoli Femminile – Il mister su facebook: “Il talento fa vincere le partite”

Il mister della squadra Napoli Femminile, Giuseppe Marino nonostante la sconfitta della scorsa partita, ripone fiducia nelle ragazze per conquistare i primi punti della stagione. Scrive su Facebook citando la leggenda della NBA Micheal Jordan:

La mia citazione preferita sullo spirito di squadra è di Micheal Jordan:

“Ci sono molte squadre, in ogni sport, che hanno grandi giocatori ma non vincono titoli. La maggior parte delle volte evidentemente quei giocatori non sono disposti a sacrificarsi per il bene della squadra. La cosa divertente è che, alla fine, la scarsa disponibilità al sacrificio e al gioco di squadra rende più difficile raggiungere soprattutto gli obiettivi personali. È mia convinzione profonda che se si pensa e si ha successo come una squadra, i riconoscimenti individuali verranno da sé. Il talento fa vincere le partite, l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere un campionato”.