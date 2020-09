Federica Di Criscio, Napoli femminile: “in questa serie a possiamo dire la nostra”

Federica Di Criscio del Napoli Femminile: “In Serie A possiamo dire la nostra”.

Da Calciofemminileitaliano.it: Indubbiamente l’avvio di stagione del Napoli non è stato uno dei migliori e molto al di sotto delle aspettative. Un capitano non abbandona mai la propria nave ed è proprio Federica Di Criscio, guida del Napoli Femminile, che è intervenuta negli studi di Sky Sport per commentare la partita di stasera contro il Sassuolo.

“Ho voglia di tornare ad essere quella di novembre-dicembre prima dell’infortunio. Devo solamente lavorare come sto facendo e cercare di dare il mio contributo alla squadra. In questa Serie A sono convinta che potremo dire la nostra e lo abbiamo visto anche nell’ultima gara dove abbiamo affrontato una big. Dobbiamo solo giocare con intelligenza.”

Il match ha un sapore straordinario con il ritrovo di due grandi amiche come Alice Parisi e Federica Di Criscio: “È speciale ritrovare Alice Parisi che per me è stata una guida. È una giocatrice con grande personalità e doti tecniche. L’ho sempre ammirata per questo e per il suo carisma”

