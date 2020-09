Marchione, ag. Fifa: “Napoli, per la difesa c’è l’ex Barcellona Marc Bartra, è il profilo giusto”

Nunzio Marchione, agente Fifa, ha evidenziato la possibilità di vedere in maglia azzurra l’ex difensore del Barcellona Marc Bartra

Nunzio Marchione, agente Fifa che collabora tra Spagna e Italia, è intervenuto in diretta su Calciomercato.it. L’agente Fifa ha evidenziato la possibilità di vedere in maglia azzurra Marc Bartra, ex Barcellona ora al Betis Siviglia, come eventuale rimpiazzo di Kalidou Koulibaly o di Nikola Maksimovic. L’ex difensore del Barcellona potrebbe rappresentare, secondo l’agente, una preziosa opportunità per il Napoli e per tutta la serie A.

