Raspadori può essere la chiave scudetto: è un rinforzo essenziale

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, è tornata a parlare del giovane talento del Napoli: Giacomo Raspadori, che ad oggi è considerato un rinforzo essenziale per la rosa azzurra. Secondo le testimonianze, è stato associato alla chiave scudetto, tanto che le responsabilità dell’ex Sassuolo sembrerebbero essere davvero elevate.

“Spalletti è un trasformatore di giocatori. Gli esempi sono tanti, scegliamo uno dei più recenti. All’Inter si è imbattuto in un Brozovic senza un’identità certa, un po’ trequartista e un po’ interno. Spalletti gli ha consegnato le chiavi del gioco e Brozovic è diventato un grande regista, come neppure lui sapeva di essere. Oggi lavora alla mutazione di Giacomo Raspadori. L’ha provato tra trequarti e centrocampo, un po’ numero 10 e un po’ numero 8. Forse progetta per lui un futuro da incursore. Raspadori non è annunciato titolare stasera a San Siro, è probabile che entri a gara in corso e nell’eventualità sarà interessante seguirne i percorsi tra attacco e centrocampo. Il nuovo Raspadori può diventare la variante di rinforzo alle possibilità scudetto, l’ennesima intuizione”.

