Napoli, in chiusura l’affare Bereszynski-Contini. Zanoli pronto per la Sampdoria

Napoli, in arrivo Bereszynski e Contini

Il Napoli è pronto a chiudere l’operazione con la Sampdoria che porterà Bereszynski e Contini in azzurro, mentre Zanoli farà il percorso inverso. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’affare è vicino alla chiusura. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“L’annuncio arriverà domani, quando Napoli e Sampdoria chiuderanno una tripla operazione: Bereszynski in cambio di un prestito con diritto di riscatto per vestire la maglia azzurra insieme a Nikita Contini, che rientra alla base dal prestito in blucerchiato della scorsa estate, mentre Zanoli farà il percorso inverso per vivere 5 mesi alla Samp con l’obiettivo di avere più minutaggio rispetto ai soli 21’ in 3 apparizioni tra campionato e Champions”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Bartosz Bereszyński

