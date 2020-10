Clamoroso, la Juve potrebbe ricusare il Giudice incaricato di esaminare il ricordo d’appello

La Juve potrebbe ricusare il Giudice

Clamorosa indiscrezione riportata dall’edizione online del Corriere Dello Sport, secondo il quale la Juventus potrebbe chiedere la ricusazione del Giudice Sandulli. Qualche giorno dopo la gara non disputata tra Juventus e Napoli, il magistrato a Radio Punto Nuovo aveva dichiarato “Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, perché non bisogna lasciare che la classifica venga scritta dal Covid”. Queste sue dichiarazioni, potrebbero spingere la società bianconera a chiedere di ricusare il Giudice. Lo stesso Sandulli, ebbe un ruolo molto importante in quelle che furono le sentenze di Calciopoli.

