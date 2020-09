Aurelio De Laurentiis acquista il Napoli, 16 anni fa nasceva il Napoli Soccer.

La gestione De Laurentiis arriva al 16 esimo anno di età. il suo Napoli ha giocato a Gela ed a Liverpool.

De Laurentiis rifonda da zero la società calcistica della città di Napoli e grazie al lodo Petrucci riparte dalla Serie C affidando la panchina a Giampiero Ventura e la direzione sportiva ad un esperto come Pierpaolo Marino. Dopo aver mancato l’immediata promozione in Serie B, ci riesce nella seconda annata, la permanenza tra i cadetti dura appena un anno, dl 2007 gli azzurri permangono in Serie A. Nel corso della sua gestione hanno vestito l’azzurro calciatori dal calibro di Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, Marek Hamsik, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Pepe Reina, Josè Callejon, Kalidou Koulibaly (in questa lista due calciatori hanno fatto più gol di Maradona) ed hanno seduto in panchina tecnici di fama internazionale come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti. Da 11 anni il Napoli è protagonista in Europa e, a livello nazionale, ha sollevato per tre volte la Coppa Italia ed una volta la Supercoppa Italiana. Nonostante la ripartenza da zero, grandi calciatori e successi, De Laurentiis non è sempre stato contestato per la sua gestione oculata che non hai mai pienamente soddisfatto la piazza partenopea, di contro il Napoli è tra le poche squadre, in Europa a non avere debiti pur non avendo, cosa non da poco, Società paracadute alle spalle. Il Napoli di ora è affidato alla giuda tecnica di un “mastino” che risponde al nome di Gennaro Gattuso ed affidata all’esperienza ed all’estro di Insigne e Mertens, al talento cristallino di Fabian Ruiz, Zielinski e Meret ed alla fame di gol e vittorie di Victor Osimhen.

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allan, l’emozionante messaggio di addio a tutti i tifosi azzuri [FOTO]

Napoli, Hysaj non rinnova. Richiesta di 3 milioni a stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naomi Campbell in tribunale, magnate russo suo ex fidanzato le fa causa per milioni di dollari