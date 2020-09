VIDEO – Hamsik ‘detta legge’ anche a Ping Pong

Tramite il profilo Instagram, il sito Tuttonapoli.net, pubblica un video che ritrae Marek Hamsik mentre gioca a Ping Pong.

Hamsik riensce a farsi valere anche in questo sport nonostante si trovi in Cina, un Paese che non ha nulla da imparare sul tennis da tavolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLIÂ CLICCA QUI

Allan, l’emozionante messaggio di addio a tutti i tifosi azzuri [FOTO]

Napoli, Hysaj non rinnova. Richiesta di 3 milioni a stagione

CONTENUTI EXTRAÂ FIRST RADIO WEB

Naomi Campbell in tribunale, magnate russo suo ex fidanzato le fa causa per milioni di dollari