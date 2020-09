Fedele contro Adl: “60 milioni per una scommessa invece delle strutture”

L’ex procuratore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Fedele sostiene che difficilmente il Napoli potrà guadagnare un posto nell’edizione Champions 2021/2022:

“Cambio modulo? Gattuso ha voluto mettere Osimhen nelle migliori condizioni. Ha grandi doti atletiche ma dal punto di vista tecnico sta alle scuole medie. Lui ha bisogno di spazio, ed è per questo che si sta provando il 4-2-3-1. Il nigeriano lo definisco ‘fenicottero’, perché quell’animale ha delle grandi leve e può avvicinarsi al cielo, ma ha tanto da imparare. Chi lo coglie come un dispregiativo, non è colto.

Non possiamo dire che il Napoli non andrà in Champions il prossimo anno. Però piuttosto che spendere 50/60 milioni per un calciatore semi sconosciuto, una scommessa, sarebbe stato meglio creare delle strutture, ad esempio per la primavera, per avere una società più appetibile. De Laurentiis parla male di tutti: una volta di una radio, l’altra della Uefa, l’altra ancora di Gravina. Perché non se ne va in America, se sta male?

Riapertura stadi? Credo che molto dipenda da come andrà questo mese la questione del maledetto Covid. Qualcuno dice sia importato dall’estero, ma ci sono molti casi. In uno stadio di 10-15 mila spettatori non è il caso rischiare. Ci sono interessi che vengono lesi, ma la salute viene prima di tutto.

Società vincente fa squadra vincente. Il Napoli è vincente nel bilancio, ma non devono farci credere che le pere siano uguali alle mele. Napoli nelle prime quattro? Non ci arriverà mai. Non ha una rosa da quarto posto, perdendo Allan, Milik, Koulibaly. Ci vogliono due centrocampisti forti.

Se il Napoli avesse un centro sportivo di proprietà, sarebbe più appetibile per nuovi investitori. Tutti gli investitori stranieri vengono a comprare squadre che hanno impianti sportivi. De Laurentiis invece prima parla di Scugnizzeria, poi di stadio, poi di ettari di terreno… Basta con questo programma elettorale!”

