De Laurentiis avvisa il Manchester City: “Se non si arriva a 90 milioni, Koulibaly non si muove da Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non prenderà in considerazioni offerte inferiori ai 90 milioni di euro per cedere Kalidou Koulibaly

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dato un ultimatum al Manchester City. Il numero uno del club partenopeo non prenderà in considerazioni offerte inferiori ai 90 milioni di euro. Secondo quanto scritto dall’edizione odierna de Il Mattino:

“De Laurentiis ha dato un aut aut a Ramadani: se il City non arriva con una offerta scritta ai 90 milioni che chiede il Napoli, Kalidou Koulibaly resterà in azzurro ancora una stagione. Per la gioia di tutti, Gattuso in primis. Un passaggio è fondamentale: Koulibaly è felice a Napoli, non solo per un ingaggio tra i più alti della serie A (6 milioni netti). Ha voglia di una nuova avventura, motivo che lo ha spinto a parlare con il Manchester City e a trovare un accordo (4 anni a 8,5 milioni). Ma dovesse restare non avrà il mal di pancia. Dunque, la chiusura improvvisa di De Laurentiis non viene vista male dal senegalese”.

