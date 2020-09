Dalla Francia si domandano: “Il Lille ha regalato 20 milioni al Napoli?”

Le recenti questioni legate al calciomercato tra Lille e Napoli hanno fatto rumore in Francia

Il Napoli impiega 70 milioni di euro per acquisire Victor Osimhen ma il saldo attivo per il LOSC Lille è di nemmeno 50 milioni. Perché mai? Secondo quanto raccolto dal portale calciomercato.com, è un interrogativo circolato in Francia dal giorno in cui i media italiani hanno svelato i dettagli sugli accordi fra i due club. Che formano un quadro molto più composito di quanto sembrasse, e prevedono l’inserimento di quattro calciatori che faranno il percorso inverso da Italia a Francia per un controvalore complessivo da 20 milioni di euro. Si tratta del portiere Orestis Karnezis, classe 1985, che fino a poche settimane fa era il terzo a Napoli, e di tre giovani provenienti dalla Primavera azzurra: il difensore Claudio Manzi (classe 2000), e gli attaccanti Ciro Palmieri (classe 2000) e Luigi Liguori (classe 1998, nella scorsa stagione impegnato con la Fermana in Serie C).

Le notizie circolate attraverso i media italiani attribuiscono un valore da 5 milioni di euro a ciascuno dei quattro.

Nell’articolo vengono espresse tutte le perplessità rispetto al senso dell’operazione e alla valutazione data ai quattro calciatori provenienti da Napoli. Una valutazione che risulta esagerata per Karnezis e lunare per i tre della Primavera, il cui valore stimato da Transfermarkt è di 75 mila euro ciascuno.

Il secondo dettaglio si riferisce all’intervento di un agente francese, Hervé Cros, nell’intermediazione del trasferimento di Manzi: il difensore non si trasferirebbe immediatamente in Francia ma anzi sarebbe destinato a giocare nella serie C italiana la prossima stagione.

La sola certezza è la plusvalenza monstre realizzata dal Napoli: se non proprio 20 milioni di euro interi, ci si va vicinissimo. Invece il Lille, al netto dei 10 milioni di bonus legati al rendimento di Osimhen a Napoli e ancora tutti da maturare, vede ridurre drasticamente il proprio guadagno. Chiedersi come mai è il minimo. E si ha l’impressione che in Francia continueranno a chiederlo per molto tempo a mister López.

Le settimane che verranno metteranno chiarezza sul destino de tre giovani del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Everton-Allan, De Laurentiis ha rifiutato lo scambio con Brozovic!

Calciomercato – La Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa a Milik

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zangrillo, decorso regolare per Berlusconi, fase delicata