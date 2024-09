Juventus-Napoli, sarà la prima di Conte davanti ai suoi ex tifosi

In occasione del match contro la Juventus il tecnico del Napoli Antonio Conte rincontrerà per la prima volta i tifosi bianconeri.

Sabato 21 settembre sarà il giorno di Juventus-Napoli ed Antonio Conte proverà di sicuro forti emozioni. Il tecnico azzurro incontrerà i tifosi bianconeri da avversario per la prima volta da quando ha lasciato il club.

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione:

“Dopo il terzo scudetto non ha mai salutato gli ex tifosi: sabato li sfida per la prima volta. Antonio Conte, infatti, non ha mai giocato da avversario davanti ai tifosi della Juventus. I suoi ex tifosi. Manca dallo Stadium da 1225 giorni, dal 15 maggio 2021, quando con la sua Inter già campione d’Italia perse 3-2. Ma quella partita si giocò senza pubblico, a causa del Covid. E a porte chiuse si disputarono anche gli altri due Juventus-Inter della sua gestione nerazzurra.”

