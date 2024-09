Sneijder sul Napoli: “Ha un allenatore tosto ed anche un vantaggio”

Wesley Sneijder si è soffermato sul Napoli di Antonio Conte nel corso di un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Wesley Sneijder, ex centrocampista di Inter ed Ajax ha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti trattati si è brevemente soffermato anche sul Napoli di Antonio Conte.

Di seguito le sue parole:

“C’è molta pressione sull’Inter che ha vinto uno scudetto storico e ha tutto per ripetersi. In generale, la squadra non si è potuta allenare con continuità, e questo vale soprattutto per Lautaro, anche così si spiega la partita negativa di Monza. Credetemi, però: non c’è nessun allarme, niente di cui preoccuparsi. La squadra è forte, ha radici solide. Ma è anche vero che quest’anno ha rivali più agguerrite. Il Napoli ha un allenatore tostissimo e non fa le coppe, questo è un vantaggio molto, molto grande. Che Thiago Motta sarebbe diventato un grande tecnico lo sapevamo tutti noi che abbiamo giocato e vinto con lui. Un calciatore capisce subito se il compagno sia portato o meno per la panchina: lui lo era, io meno…”

