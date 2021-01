Scarlato: “Anche Ancelotti fu confermato pochi giorni prima”

Gennaro Scarlato parla della situazione Gattuso

Gennato Scarlato, ex giocatore e capitano del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio 1 Station dove ha parlato dell’attuale situazione di Gattuso sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Spero che a Gattuso non tocchi la stessa sorte di Ancelotti, perché anche Carlo fu confermato una settimana prima di essere esonerato. I problemi del Napoli credo che siano momentanei, mi sembra semplicemente che determinate cose non riescano. È ovvio che se le cose vanno male qualcosa sicuramente va cambiato, ma non parlo del mister. Bisogna rivedere gli schemi e gli interpreti, inserendo sempre i calciatori di maggiore personalità. Mi riferisco ad Insigne e Koulibaly su tutti. Per Lorenzo è normale che, da napoletano, ci si aspetti sempre di più, perché quando scende in campo sta rappresentando non solo la squadra ma anche la tifoseria. Un napoletano che indossa la maglia del Napoli deve dare sempre di più.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Olimpiadi Tokyo – L’ultimo atto di Conte è stato salvare inno e bandiera

UFFICIALE – Nuova avventura per l’ Under 15 Alessio Pasina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Avance sessuali a 2 specializzande, medico sospeso