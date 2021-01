UFFICIALE – Nuova avventura per l’ Under 15 Alessio Pasina

PASINA – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Anche il Lecco calcio, grazie al lavoro del Responsabile delle Giovanili Paolo Pennati e del suo scouting, sta cercando di migliorare le varie rose dalla Primavera 3 all’Under 15. E proprio per quanto riguarda quest’ultima categoria c’e’ da registrare l’arrivo, nei giorni scorsi, del giovane attaccante esterno Alessio Pasina, classe 2006, in forza al Renate Under 15 in precedenza.

Pasina passa al Lecco in prestito con diritto di riscatto da parte del Lecco e sarà allenato dal tecnico Roberto Mastrolonardo.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Renate:

“Il vivaio nerazzurro dell’A.C. Renate comunica che il calciatore classe 2006 Pasina Alessio è stato trasferito a titolo temporaneo con diritto di opzione alla Calcio Lecco 1912.

Alla giovane Pantera nerazzurra va il nostro grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura!”

