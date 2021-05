Salernitana, Castori: “Faccio il calcio efficace come Klopp, Simeone e Guardiola”

Salernitana, Fabrizio Castori parla del suo modo di fare calcio

Salernitana il tecnico Fabrizio Castori, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo modo di fare calcio. Queste le sue parole:

Salernitana, Castori:

“A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta di calcio non spettacolare. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente”.

