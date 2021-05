Mazzoleni verrà premiato, per lui in arrivo la cittadinanza onoraria di Dualchi

Il Sindaco di Dualchi annuncia la cittadinanza onoraria per Mazzoleni

Come riportato dall’Unione Sarda, il sindaco di Dualchi Ignazio Piras ha intenzione di premiare con la cittadinanza onoraria l’arbitro Mazzoleni. Lo stesso primo cittadino, tifoso del Cagliari e sardista convinto, che ha annunciato questa possibilità. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano sardo:

“Finalmente un arbitro imparziale, ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono. È in momenti come questi, quando qualcuno si oppone al pensiero comune e decide di vedere la vera realtà, che dobbiamo schierarci e non fare finta di nulla, altrimenti avremmo sempre meno Mazzoleni e sempre più servi sciocchi che si adattano al pensiero di comodo, a discapito di squadre come il Cagliari che le salvezze se le sudano in campo ed accettano, nel caso il campo lo decretasse, anche la retrocessione.”

