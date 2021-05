Il super poker dei piemontesi: il Novara si porta con 25 punti al primo posto

Il match Novara-Lecco è stato disputato ieri al centro sportivo “Novarello Villaggio Azzurro” per il recupero della dodicesima giornata di campionato Primavera 3 (Girone A).

Come riporta Tutto Calcio Giovanile: il primo tempo per entrambe le squadre si conclude 0-0 con una prestazione poco brillante del Novara che spreca diverse occasioni da rete. Il Lecco, dal canto suo, risulta bravo e tenere campo e testa, riuscendo a dare il massimo anche in attacco.

Durante la ripresa, però, i piemontesi alzano il ritmo riuscendo a segnare ben 5 reti. Il vantaggio arriva dopo al 60′ con il gol di Spitale, successivamente Pellegrini. In seguito è il turno di Pereira Leonardo ed infine, con l’entrata di D’Arcangelo Filippo, che realizza una strepitosa doppietta, assicurano la vittoria con il risultato definitivo di 5-0.

Il Novara così si porta a 25 punti al primo posto, mentre il Lecco rimane a 13 punti.

