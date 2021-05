De Maggio: “Allegri al Napoli pista molto concreta: vi spiego la situazione”

De Maggio su Allegri al Napoli

Notizie calcio mercato Napoli – Valter De Maggio, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio ed in particolare sul tecnicoAllegri. Ecco quanto ha dichiarato:

“Allegri al Napoli è una possibilità molto concreta, abbiamo avuto delle autorevoli conferme in tal senso. Tutto è legato ad una sola squadra: il Real Madrid. Mi escludono in maniera categorica il ritorno di Allegri alla Juventus, che sta pensando in maniera molto concreta a Zidane, con Inzaghi piano B. Con Zidane alla Juve, però, Allegri sarebbe il candidato numero uno per il Real Madrid ed in tal modo il Napoli sarebbe fuori causa. Se però i bianconeri prendono Inzaghi perché magari i galacticos bloccano Zidane, allora per il Napoli si aprirebbe un mondo. Se non va al Real Madrid va al Napoli”.

