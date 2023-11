Napoli-Empoli, la conferenza di Andreazzoli dopo la gara

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo contro il Napoli.

Successo in trasferta per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli che allo Stadio Diego Armando Maradona ha battuto il Napoli di Rudi Garcia per 0-1 grazie alla rete di Kovalenko.

Ecco in seguito le parole dell’allenatore dopo la vittoria:

“Mi interessa poco la storia, così come mi interessa già poco questa vittoria. Bisogna rimanere sintonizzati su quello che dobbiamo fare, su quello che si può migliorare. Non è che siamo salvi con la vittoria di Napoli, ma è un bel viatico. Ci vuole calmo.”

Sulla vittoria afferma:

“Io ci ho messo quello che deve metterci un allenatore, il resto lo devono fare i calciatori. Se si può fare un paragone è quello di affrontare questo stadio bellissimo con 50 mila spettatori con la stessa mentalità dell’ultima volta. È quello che fa la differenza, è quello che permette ai calciatori di esprimere il meglio che hanno. Senza il loro meglio è difficile affrontare una corazzata come il Napoli e le altre grandi squadre del nostro campionato. Lunedì scorso a Frosinone abbiamo tirato il culo al mulo e abbiamo pagato immediatamente, giustamente, poi buttato il cappello per aria potevamo anche pareggiarla. Ma non è quella la strada, la strada è quella di oggi. Il parallelo con l’altra gara, quella del 2021, è la mentalità con la quale vieni qua, altrimenti questo stadio ti spaventa.”