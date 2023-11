Napoli-Empoli, Garcia si affida ai titolarissimi: la probabile formazione

Napoli-Empoli è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, gara valida per la 12esima giornata del campionato italiano di Serie A. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio anticipa la probabile formazione del Napoli contro l’Empoli.

Nessun dubbio per Garcia che si affida di nuovo ai titolarissimi: in attacco ci sarà ancora Giacomo Raspadori al posto di Osimhen infortunato, mentre in difesa potrebbe toccare a Mathias Olivera al posto di Mario Rui, con la solita coppia centrale composta da Natan e Rrahmani.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

