Kisskissnapoli.it – Belardi: “Con Meret sto facendo una crociata, sono anni che lo difendo”

L’ex Napoli, Emanuele Belardi, è stato intervistato dalla radio: “Con Meret sto quasi facendo una crociata, sono anni che difendo Alex, anche se non ne ha certamente bisogno. Portiere fortissimo con l’unico neo è quello di essere poco ruffiano e poco appariscente, ma è sempre stato un giocatore serio e determinante. Come tutti gli essere umani ovviamente ha commesso degli errori, per me ha una grande personalità, anche se non è apariscente, lavora duro in campo ed in allenamento”.

Sabato Juventus-Napoli, partita mai banale. Due squadre nuove e due allenatori che lavorano da relativamente poco tempo in queste due realtà. Che partita ti aspetti? “Juve-Napoli è una partita da tripla, quest’anno ci sarà un’emozione in più con l’allenatore del Napoli che è stato una bandiera bianconera, questo darà ulteriore gusto a questa supersfida. Speriamo che sia una bella partita e sicuramente ci farà vedere cose importanti anche dal punto di vista tattico. Sia Napoli che Juve arriveranno fino alla fine per giocarsi traguardi importanti”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Adani: “Il calcio di Spalletti meraviglioso non si vedrà più. L’idea di gioco di Conte è un’altra”

Fedele: “Meret tornato decisivo. McTominay imballato, sembrava ingessato come Ivan Drago”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi