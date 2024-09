Telecapri – “Mazzocchi? Ma non ho mai detto questo!” La risposta di Del Genio a un tifoso

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto in diretta per rispondere a un tifoso, dopo che le sue frasi sono state fraintese: “Non ho mai detto che Mazzocchi non può far parte della rosa del Napoli. Io ho detto semplicemente che Mazzocchi come titolare inamovibile non può fare la differenza per una squadra da vertice. In questo momento ho anche detto che è giusto che giochi titolare per il rendimento che sta avendo e per come si è formato l’organico del Napoli. Lo sai chi la pensa come me? Conte. Che fino all’ultimo giorno di mercato ha sperato di avere un esterno”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Adani: “Il calcio di Spalletti meraviglioso non si vedrà più. L’idea di gioco di Conte è un’altra”

Fedele: “Meret tornato decisivo. McTominay imballato, sembrava ingessato come Ivan Drago”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi