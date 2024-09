Zoff: “Conte tira fuori il meglio dai calciatori”

Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione su Antonio Conte ai microfoni di “1 Station Radio”.

Dino Zoff ha parlato del Napoli e di Antonio Conte nel corso di “1 Football Club”, trasmissione in onda su “1 Station Radio.”

Di seguito quanto dichiarato:

“La prossima partita sarà contro la Juve e sarà un primo bivio. Antonio Conte è bravissimo, è l’allenatore ideale per tirare fuori il meglio. Ho fiducia anche se con il Cagliari non è andata così come il risultato recita. Nel primo tempo, gli azzurri hanno sofferto, si sono salvati grazie a Meret. Comunque dal punto di vista morale entrambe le squadre stanno bene perché vengono da due vittorie. Il risultato finale dipende dal comportamento di entrambe le squadre: non me la sento di fare pronostici. La Juventus ha qualche vantaggio perché gioca in casa.”

Su Alex Meret afferma:

“Non necessitava rivincite, ma qualche parata determinante aiuta di certo. L’ho sempre valutato un buon portiere. La ripartenza dal basso può essere funzionale in certi casi ma senza esagerare. Meret garantisce sicurezza al proprio reparto. Il portiere dovrebbe fare questo non il contrario.

Infine commenta l’inserimento di Lukaku al posto di Osimhen:

“Lukaku è un uomo importante voluto dall’allenatore per come gioca la sua squadra. È importante e diverso da Osimhen, non si possono paragonare.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com

