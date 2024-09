UFFICIALE – Juventus-Napoli affidata all’arbitro Doveri

La sfida di campionato tra Juventus e Napoli sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Juventus-Napoli.

La SSC Napoli ha reso nota la decisione dell’AIA, ricordando i precedenti del Direttore di gara con entrambi i club:

“Daniele Doveri dirigerà Juventus-Napoli; i suoi assistenti saranno Scatragli e Moro, Giua quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a La Penna.

Direzione di gara numero 229 per Daniele Doveri in Serie A, la seconda in questo campionato.

Per la terza volta in carriera, Daniele Doveri dirigerà una sfida tra Juventus e Napoli in Serie A, dopo i due successi casalinghi degli azzurri: il primo per 1-0 il 13 febbraio 2021 e il secondo per 5-1 il 13 gennaio 2023.

Sono 21 i precedenti della Juventus con Daniele Doveri a dirigere la gara in Serie A (12V, 5N, 4P), con i bianconeri che in particolare hanno vinto tre delle ultime quattro partite – l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata contro il Napoli il 13 gennaio 2023.

Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha arbitrato più volte in carriera in Serie A: ben 32, con 18 successi azzurri, nove pareggi e cinque sconfitte; anche il Napoli ha vinto tre degli ultimi quattro precedenti con Doveri in campionato – l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata contro il Milan l’11 febbraio scorso (0-1 a San Siro).”

