Club di Serie A pronto a puntare su Allegri: Pistocchi rivela la scelta

Club di Serie A pronto a puntare su Allegri, la rivelazione di Maurizio Pistocchi

Club di Serie A pronto a puntare su Massimiliano Allegri è quanto rivela il noto giornalista Maurizio Pistocchi su X:

“Dopo la sconfitta con il Liverpool, 1-3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca dipenderà dal derby con l’Inter. In caso di un’altra sconfitta, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a sostituirlo, e il nome in cima alla lista è quello di Max Allegri”.

Sempre secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, se dovesse arrivare un’altra sconfitta il destino di Fonseca sarebbe segnato. La dirigenza del Milan sarebbe da tempo in contatto con Allegri, il tecnico toscano avrebbe già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno.

