Abbondanza a centrocampo: Gattuso studia un nuovo ruolo per Zielinski ed Elmas

Con il rientro di Zielinski ed Elmas, Gattuso avrà problemi di abbondanza a centrocampo.

A dirla tutta, tutti gli allenatori vorrebbero avere la coperta lunga anzichè corta e quindi, di certo, non si strapperà i capelli.

Del resto, con un calendario compresso, il turnover sarà fondamentale ma avere 6 calciatori per due maglie, dal momento che ora in mezzo non si gioca più a tre, potrebbe creare qualche malumore.

Per questo, l’allenatore ex Milan sta pensando di impiegare i due rientranti anche in posizioni diverse. Zielinski, infatti, potrebbe agire come trequartista quando Mertens dovrà rifiatare mentre Elmas potrebbe fare l’esterno sinistro in luogo di Insigne, come avvenuto contro il Genoa quando subentrò proprio al capitano.

A riportare la notizia è Repubblica.

