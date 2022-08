Portiere Napoli, Meret non va allo Spezia, frenata Kepa

Rebus portieri: salta Meret-Spezia e per Kepa-Navas ostacoli economici

Il Napoli sta lavorando senza sosta per cercare di risolvere la situazione portiere. Oltre a tentare di chiudere nel più breve tempo possibile l’ingaggio in prestito di Kepa, secondo il Corriere dello Sport il ds Giuntoli ha parallelamente moltiplicato i contatti con il Psg per Navas “che tra l’altro, rispetto al collega, potrebbe anche arrivare con una formula differente: in prestito biennale. Gli ostacoli di carattere economico esistono, resistono, ma il club di De Laurentiis ha intenzione di piazzare il colpo quanto prima. Anche perché più passa il tempo e più delicata diventa anche la posizione di Meret, per il momento portiere azzurro ma anche un portiere confuso dalle voci”.

Intricata è anche la matassa-Meret: “Ovvero: lo Spezia, il club che s’era fatto avanti più concretamente, ha riaperto ieri la trattativa con Bart Dragowski, in uscita dalla Fiorentina, e poi l’ha anche chiusa. Definita. Tutto da rifare: resiste la pista Torino, proprio come il Leicester, ma la storia si sbloccherà innanzitutto quando sarà chiaro il quadro del Napoli. Che intanto, per l’eventuale ruolo di vice, tiene sempre in caldo Salvatore Sirigu, svincolato e congelato da un po’. Tanto che il Fenerbahce sta provando il blitz”.