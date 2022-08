Giugliano Calcio, preso Bellotta, attaccante per l’Under 17

GIUGLIANO – BELLOTTA NUOVO ATTACCANTE DELL’UNDER 17

Il club campano neopromosso in Lega Pro preleva Alessio Bellotta, ruolo attaccante, che ha militato negli ultimi due campionati con la società “Agora Accademy School” di Frignano (Ce) (Under 15 e Under 16).

Alto 178, Bellotta ha realizzato più di 20 gol nella scorsa stagione e attualmente ha firmato con il Giugliano Under 17 Serie C (Campionato Nazionale) con mister Ciro Muro in panchina.

Questo, secondo quanto riportato da “TuttoCalcioGiovanile.it“.