Napoli, Serie A: punteggio pieno e 14 reti, gli azzurri sono una macchina da gol

Le statistiche parlano di una squadra in salute, che segna e produce molto

Gli azzurri sono in stato di grazia, il campionato è iniziato nel migliore dei modi (senza considerare il 3-0 a tavolino rimediato contro la Juve con annesso punto di penalizzazione) con gli uomini di Gattuso che hanno vinto tutte le partite finora giocate, ma non solo è questa la statistica che fa ben sperare i tifosi. Da come riporta la Gazzetta dello Sport i numeri del Napoli sono impressionanti, una vera e propria “cooperativa del gol“. Nel quotidiano, infatti, si legge che i gol messi a segno finora sono 14 (tutti su azione, nessun rigore, calcio piazzato o punizione) con una media impressionante di 3,5 reti a partita, i marcatori invece sono 8, con la classifica che è di 4 reti per Lozano; Mertens, Politano e Insigne 2; Zielinski, Elmas, Osimhen e Petagna 1.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne: il Napoli pronto ad un rinnovo a vita

Ricorso Juve-Napoli: spunta la data della discussione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulia De Lellis risponde a Damante e conferma il legame con Carlo Beretta: “Ho la coscienza pulita”