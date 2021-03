UFFICIALE – Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso: data e orario

Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso la data

Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso la data, la partita era stata rinviata sabato scorso per i tanti casi di positività al Covid-19 registrati in casa nerazzurra. La sfida di San Siro, valevole per la ventottesima giornata di campionato, sarà recuperata mercoledì 7 aprile con inizio alle ore 18.45 e sarà trasmessa su DAZN.

