Retroscena Everton-Allan: De Laurentiis ha rifiutato lo scambio con l’interista Brozovic!

Il trasferimento del centrocampista brasiliano Allan in Premier League sarebbe stato in bilico fino all’ultimo: l’Inter ha provato a portarlo a Milano

<<“No” a Brozovic per Allan. Ecco perché il brasiliano è approdato a Liverpool”>>. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere del Mezzogiorno, il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier League sarebbe stato in bilico fino all’ultimo. L’Inter, infatti, si è inserita offrendo Marcelo Brozovic come contropartita nell’ambito dell’affare oppure solo soldi con un pagamento, però, in due anni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preferito l’opzione Everton e ottenuto il pagamento in un’unica soluzione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – La Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa a Milik

Osimhen su Gattuso: “Il suo sguardo dice che non ti mentirà mai”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zangrillo, decorso regolare per Berlusconi, fase delicata