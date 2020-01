Napoli-Juventus, out Ospina: in porta ci sarà Meret

Napoli-Juventus, David Ospina non ce la fa. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, il portiere colombiano ieri ha sofferto di una gastroenterite e molto difficilmente sarà recuperabile per il big match di stasera.

Spazio dunque ad Alex Meret. Il quale cerca anche una rivincita contro i bianconeri. Un anno fa, infatti, fu espulso dopo soli 27 minuti per un presunto fallo su Cristiano Ronaldo in area di rigore. L’estreme difensore friulano finì in anticipo sotto la doccia e dalla successiva punizione arrivò il gol del vantaggio juventino, col cecchino Miralem Pjanic e un’esecuzione perfetta.

L’ex Udinese, inoltre, tornerà in campo 20 giorni dopo dall’ultimissima partita. Era Napoli-Inter dello scorso 6 gennaio, quando macchiò il risultato con un goffo errore individuale sul secondo gol nerazzurro. In quella gara accusò anche una contusione a un fianco, il che lo costrinse al forfait successivo contro la Lazio e lo ha portato a perdere punti in gerarchia rispetto a Ospina. Stasera ecco una nuova grande occasione.

