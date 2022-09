Squalifica Spalletti, Grassani: “L’espulsione per somma di ammonizioni obbliga a un turno di stop”

Squalifica Spalletti, le parole dell’avv. Grassani

Squalifica Spalletti – L’avv. Mattia Grassani è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo l’espulsione di Spalletti.

Squalifica di Spalletti, Grassani:

“Speriamo di poter dare ai tifosi la risposta che tutti vogliono sulla squalifica di Spalletti. Una valutazione preliminare è stata fatta ma una espulsione per somma di ammonizioni di un allenatore è equiparata ad un calciatore, quindi una giornata dovrà stare fermo. Noi stiamo provando a trovare una soluzione. In Napoli-Atalanta del 30 ottobre 2019, Ancelotti fu espulso per una giornata e facemmo ricorso: ci dissero che essendo stato espulso, come per i calciatori, non fu accolto. E’ altamente probabile che non ci siano ricorsi”.

