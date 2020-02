Moggi contro Moratti, duro attacco dell’ex dirigente bianconero

Moggi, intervenuto in Radio Bianconera, ha attaccato Moratti: “Faccetti faceva lobbying con gli arbitri”

Moggi contro Moratti – E’ sempre Juventus contro Inter anche a distanza di anni con protagonisti ormai usciti di scena. L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’: “Le parole di Moratti? C’è una sentenza della corte d’appello che dice che il suo presidente Giacinto Facchetti faceva lobbying con gli arbitri. Il procuratore federale del tempo Palazzi disse che l’Inter era il club che rischiava più di tutti, Moratti ha perso un’altra occasione per stare zitto.

Poteva festeggiare in un altro modo –continua Moggi– e magari quelli che lo hanno interpellato potevano chiedergli se conta più una sentenza che un’altra o se la legge è davvero uguale per tutti. L’Inter era passibile per l’articolo 6 che è illecito sportivo, la Juventus per l’articolo 6 non è mai stata passibile. È bene ricordarlo al signore perché per la Juventus non parla mai nessuno, quindi parlo io. Ci sono intercettazioni in cui Facchetti e Moratti chiedono a un arbitro di far vincere loro la partita, io queste cose non le ho mai fatte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A, le designazioni arbitrali della 25a giornata: Orsato per Brescia-Napoli

Il leader della Curva B: “70€ con il Barcellona un dispetto del club! Uno schiaffo al popolo napoletano!”

Borriello: “Pronti ad accogliere Messi”

Brescia-Napoli, i convocati di Gattuso: rientra Allan, out Llorente e Koulibaly. Il report

Brescia – Napoli da prendere con le pinze. Lozano giocatore di puro talento

Gattuso: “Allan si è allenato bene, non porto rancore. Lozano non al top. Il Brescia la priorità…”

Lopez in conferenza: “Col Napoli partita importante per cambiare il futuro! Tre recuperati…!”

Scozzafava: ”Gattuso ha vinto la sfida dello spogliatoio”

CONTENUTI EXTRA

Cutolo trasferito in ospedale

Scampia,al via demolizione Vele “Gomorra

Ilary Blasi si traveste da Achille Lauro, la moglie di Totti si spoglia del mantello come a Sanremo