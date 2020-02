Brescia-Napoli, i convocati di Gattuso: rientra Allan, out Llorente e Koulibaly. Il report

Brescia-Napoli, i convocati di Gattuso

Brescia-Napoli, i convocati di Gattuso:

Karnezis, Meret, Ospina

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Il report dell’allenamento

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma domani al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

SSC Napoli, il report medico

Llorente non si è allenato per sintomi influenzali

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra

Lavoro in piscina per Malcuit

fonte : sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso: “Allan si è allenato bene, non porto rancore. Lozano non al top. Il Brescia la priorità…”

Lopez in conferenza: “Col Napoli partita importante per cambiare il futuro! Tre recuperati…!”

Sky – La probabile formazione contro il Brescia: ballottaggio Politano-Callejon

SSC Napoli, il report: out Llorente, Hysaj lavoro in gruppo, personalizzato per Koulibaly

Haaland nessuno come lui in Europa! 10 gol in 7 partite. Napoli e Juve lo rimpiangono?

Calciomercato: Belotti interessa al Napoli. Meret deve valutare il futuro

Crosetti:” Barcellona parte favorito, ma attenzione a questo Napoli”

Caso Allan: scoppia la pace, super allenamento per il brasiliano

Caso multe, respinto il ricorso dei giocatori del Napoli

Miguel Reina: ”Barcellona Messi dipendente. Col Napoli sfida complicata per le due squadre”

Chiariello su Gattuso:”Dato segnale forte ai giocatori”

Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana l’hanno seguito per sostituire Dembélé

Cm.com, Romano: “Belotti al Napoli? Piace tanto a Gattuso, per 40-50mln puoi averlo”

Napoli, pace fatta tra Gattuso e Allan: le ultime

CONTENUTI EXTRA

È morto l’attore Flavio Bucci