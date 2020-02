Crosetti:” Barcellona parte favorito, ma attenzione a questo Napoli”

Si avvicina la sfida di Champions

Maurizio Crosetti, è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo analizzando la storica sfida di Champions degli azzurri. Ecco quanto dichiarato: “Il calcio è qualcosa di molto particolare, è ovvio che il Barcellona è favorito, ma il Napoli di Gattuso ha trovato nuovamente un contatto con la realtà. Sa cosa si può fare, fin dove possono spingersi, aspettando che quelli che possono fare la differenza, la facciano. Non mi pare che sia un’impresa disperata, ma molto difficile che la Roma qualche anno fa realizzò e non mi sembra fosse una squadra clamorosamente più forte di questo Napoli. Gattusismo? Gli darei ancora un mesetto. Adesso sta gestendo una situazione d’emergenza, con qualità. Vorrei capire fuori dall’emergenza se riuscisse a farsi seguire allo stesso modo.

