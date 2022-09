Capello: “Sarri? Parole gravissime sugli arbitri, facesse i nomi”

Fabio Capello commenta le parole di Maurizio Sarri sull’arbitraggio di Lazio-Napoli

Al termine di Lazio-Napoli, gara terminata 2-1 per gli azzurri, Maurizio Sarri ha attaccato duramente l’arbitro Sozza, dichiarando addirittura come secondo lui ci sia un complotto nei confronti della sua squadra. Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le dichiarazioni di Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

“Sono dichiarazioni molto forti. Che dica chi gliel’ha detto che gli arbitri vengono prevenuti, facesse i nomi. Non puoi dire una cosa del genere e finirla lì. Secondo me l’affermazione è grave. La spinta di Kim su Luis Alberto? I giocatori ormai si buttano per terra al minimo contatto. Si è buttato sperando che l’arbitro intervenisse. Era una spintarella, tante ce ne sono in area di rigore durante i calci d’angolo e di punizione”.

