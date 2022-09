Bargiggia: “Il Napoli ha chiamato De Zerbi dopo il Lecce: i fatti”

Bargiggia, su De Zerbi e l’interessamento del Napoli

Bargiggia giornalista ed esperto di calciomercato è intervenuto A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, rilasciando alcune dichiarazioni sul tecnico De Zerbi che riguardano anche il calcioNapoli. Di seguito le parole del giornalista:

Bargiggia:

“Settimane fa mister De Zerbi ha rifiutato l’incarico di allenare i brianzoli. Attualmente, il Bologna è in pressing sul tecnico italiano, i dirigenti dei felsinei potrebbero optare per l’esonero di Mihajlovic. L’alternativa a De Zerbi potrebbe essere Ranieri. Ad inizio stagione Roberto è stato contattato anche dall’Atalanta, ma non era convinto per le sue origini bresciane.

Dopo il Lecce, anche il Napoli ha effettuato una telefonata all’allenatore per un’indagine esplorativa. La dirigenza azzurra non vuole comunque cambiare guida tecnica; ci sono stati dei colloqui con Spalletti e l’allarme sembra essere rientrato, in seguito anche successo con la Lazio. Ad oggi bisogna fare alcune riflessioni: è necessario effettuare pochi cambi, Kvaratskhelia è insostituibile e Raspadori non può essere il sostituto del georgiano”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Procura Figc, aperto fascicolo su Sarri. Cori antisemiti tifosi Juve e Inter

UFFICIALE – Lista Champions League SSC Napoli: un assente, la rosa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici